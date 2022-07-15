Минздрав Казахстана о запрете абортов в США: У нас женщина сама решает

Иллюстративное фото: Pexels

Главу казахстанского Минздрава на брифинге в СЦК спросили, как министр относится к запрету абортов во многих Штатах в США, и как с этим обстоят дела в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"В кодексе "О здоровье народа и системе здравоохранения" в нашей стране у женщин имеются репродуктивные права. Это значит, она сама решает, сама планирует, сама с семьей решает о рождении или не рождении своего ребенка.

Таких норм сегодня, запрещающих аборты, у нас в стране нет. И пока законодательно данные нормы о запрете не рассматриваются", - ответила министр Ажар Гиният.

Также у главы МЗ спросили о тенденции нежелательных беременностей в Казахстане.

"Резкого роста прерывания нежелательной беременности за последние 5 лет не наблюдается. Есть четкие показания по не прерыванию беременности, есть медицинские показатели, есть социальные показания.

Поэтому все медицинские вмешательства, связанные с прерыванием беременности, проводятся комиссионно на уровне перинатальных центров, обсуждаются с медиками, где лучшие врачи им говорят о последствиях данного вмешательства и информируют женщину о самой операции", - пояснила министр.

Напомним, что 24 июня Верховный суд США отменил постановление о конституционных правах на аборт. Таким образом, сейчас власти каждого штата вправе решать этот вопрос самостоятельно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1978689-minzdrav-kazahstana-o-zaprete-abortov-v-ssha-u-nas-zhenschina-sama-reshaet/