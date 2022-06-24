Верховный суд США отменил постановление о конституционных правах на аборт

Здание верховного суда США. Фото: Bloomberg Creative Photos/Getty Images

В США Верховный суд отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности. Это произошло после пересмотра дела " Роу против Уэйда" 1973 года".

Как сообщает РИА Новости, после вынесения решения законодательство позволит отдельным штатам самостоятельно регулировать сферу абортов.

"Конституция не дает права на аборт; и право регулировать аборты возвращается народу и его избранным представителям", - цитирует издание заявление судебной инстанции.

Отмечается, что первым штатом, который сразу объявил, что это право будет ограничено, стал Миссури. Местный генпрокурор Эрик Шмитт заявил, что он станет "первым генпрокурором, положившим конец абортам".

Как уточнили корреспонденты, дело "Роу против Уэйда" 1973 года предоставляло женщинам право на проведение операций по прерыванию беременности без ограничений со стороны государства.

В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что решение запретившего аборты Верховного суда подвергает жизнь и здоровье женщин риску, отбрасывает страну назад.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975640-verhovnyy-sud-ssha-otmenil-postanovlenie-o-konstitutsionnyh-pravah-na-abort/