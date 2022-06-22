Казахстан выразил соболезнования Афганистану из-за смертоносного землетрясения

Фото с места событий: Sayed Khodaberdi Sadat/Anadolu Agency via Getty Images

Министерство иностранных дел Казахстана в своем официальном Telegram-канале опубликовало слова поддержки и соболезнования народу Афганистана в связи с многочисленными жертвами в результате землетрясения.

"Разделяем скорбь афганского народа по многочисленным человеческим жертвам разрушительного землетрясения на востоке Афганистана.

От имени народа и руководства Казахстана выражаем искренние соболезнования семьям погибших и пострадавшим от этой стихии. Желаем скорейшего восстановления и возобновления нормальной жизнедеятельности", - говорится в сообщении ведомства.

Накануне сообщалось, что на востоке Афганистана, в 44 км от города Хост, распложенного недалеко от границы с Пакистаном, случилось землетрясение магнитудой 6,1. Изначально сообщалось о 280 погибших, однако позже число жертв выросло до 920. Еще несколько сотен человек пострадали в результате ЧП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1975288-kazahstan-vyrazil-soboleznovaniya-afganistanu-iz-za-smertonosnogo-zemletryaseniya/