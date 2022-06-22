Число погибших в результате землетрясения в Афганистане достигло 920 человек
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По крайней мере 920 человек стали жертвами сильного землетрясения в Афганистане, передает РИА Новости со ссылкой на афганский телеканал Tolo News.
О возросшем количестве погибших сообщил на пресс-конференции замминистра по борьбе со стихийными бедствиями Шарафуддин Муслим.
Он же уточнил, что ранения в результате бедствия получили 610 человек.
О землетрясении на территории Афганистана магнитудой 6,1 сообщили в Геологической службе США (USGS). Мощное землетрясение произошло ранним утром, когда многие жители еще спали.
В результате последовали сильные разрушения в юго-восточной провинции Пактика и восточной провинции Хост.
Лидер "Талибана" (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран) Хайбатулла Ахундзада призвал мировое сообщество оказать помощь Афганистану после этого землетрясения.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1975237-chislo-pogibshih-v-rezultate-zemletryaseniya-v-afganistane-dostiglo-920-chelovek/