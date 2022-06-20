США поддержали реформы Токаева по политической модернизации Казахстана

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Заместитель госсекретаря США по правам человека Узра Зея в своем письме сообщила, что США считают прошедший 5 июня референдум важным шагом в реализации реформ, проводимых президентом Казахстана. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РК.

"Соединенные Штаты Америки всецело поддерживают реформы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по политической модернизации и реформированию системы защиты прав человека, а также оценивают прошедший 5 июня референдум как очередной шаг в реализации этих реформ", – отметила замгоссекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея.

Об этом она сообщила в письме спецпредставителю президента РК по международному сотрудничеству Ержану Казыхану.

Она также подчеркнула, что США готовы оказать поддержку Казахстану в проведении реформ, направленных на демократизацию.

"Мы всегда готовы помочь Казахстану на сложном пути демократизации государственной системы управления, созданию открытых и слышащих институтов, а также усилению сферы защиты прав человека совместно с независимым гражданским обществом", – заявила Зея в письме.

Кроме того, замгоссекретаря США добавила, что ее страна привержена мирному, стабильному, процветающему и демократическому Казахстану.

В письме также выражена надежда на продолжение диалога по обсуждению конкретных достижений нашего государства на пути к демократическому, ответственному и подотчетному госуправлению.

Напомним, что в апреле Узра Зея посетила Казахстан и рассказала, какие меры принимает американская сторона для смягчения влияния на Казахстан санкций, наложенных на Россию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1974853-ssha-podderzhali-reformy-tokaeva-po-politicheskoy-modernizatsii-kazahstana/