Казахстан призвал все страны мира отказаться от ядерного оружия

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21-23 июня в Вене состоится первая встреча государств - участников Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). В преддверии этого события вице-премьер РК Мухтар Тлеуберди написал статью, в которой призвал мировые державы отказаться от ядерного оружия. Статью опубликовало издание Liter.kz.

Тлеуберди напомнил, что казахстанский народ в прошлом веке испытал на себе все пагубные последствия ядерных испытаний.

"Ядерный Молох" негативно повлиял на здоровье около полутора миллиона казахстанцев, проживавших вблизи полигона площадью более 18 тысяч квадратных километров, соразмерной с территориями некоторых государств.

Последствия радиационного заражения данных районов восточной части Казахстана ощущаются и по сей день", - отметил вице-премьер Казахстана.

Глава казахстанского МИД также подчеркнул, что, унаследовав после распада СССР значительную часть его ядерного арсенала, Казахстан добровольно отказался от положения 4-й ядерной державы мира и в 1993 году присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в статусе государства, не обладающего ядерным оружием.

"ДЗЯО представляет собой отражение неудовлетворенности большинства государств – членов ООН игнорированием ядерными странами своих обязательств по ядерному разоружению, закрепленных в ряде международных договоров и документов, включая статью VI ДНЯО.

По этой причине мы полагаем целесообразным упомянуть договор в заключительном документе предстоящей в августе 2022 года Обзорной конференции ДНЯО", - пишет Тлеуберди.

Договор закрепляет ряд обязательных правовых новелл в сфере ядерного разоружения. Впервые в истории человечества ядерное оружие признается вне закона. Запрещаются производство, испытание, приобретение, передача, хранение и размещение на своей территории ядерного оружия и/или ядерных взрывных устройств, а также применение угроз его использования.

"Мы призываем все государства, включая ядерные державы, разработать поэтапный план полной ликвидации ядерного оружия до 2045 года, к столетнему юбилею ООН. Предложения и договоренности о достижении этой цели могли бы быть отражены в итоговых документах как первой конференции ДЗЯО, так и обзорной конференции ДНЯО.

Казахстан осознает, что на пути к достижению этой благородной, но амбициозной цели имеется множество политических и технических препятствий. Считаем необходимым приступить к практической работе в этом направлении", - резюмировал Тлеуберди.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1974728-kazahstan-prizval-vse-strany-mira-otkazatsya-ot-yadernogo-oruzhiya/