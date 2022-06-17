Пересмотреть торговую политику призвал Казахстан премьер Кыргызстана

Алихан Смаилов и Акылбек Жапаров. Фото: gov.kg

Председатель кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров и премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провели встречу на полях регионального саммита по Целям устойчивого развития в Алматы, сообщается на официальном сайте кабмина КР.

Жапаров отметил позитивную динамику развития кыргызско-казахстанских отношений.

"Главы государств двух стран поставили задачу довести уровень товарооборота между двумя странами до 2 млрд долларов США. Эта задача отражена также и в протоколе по итогам 10-го заседания Межправительственного совета. У нас есть все основания для увеличения двусторонней торговли.

Для этого нам необходимо пересмотреть торговую политику, снять оставшиеся вопросы, которые сегодня существуют в сфере торговли и транзита грузов. Чрезвычайно важно создавать благоприятные условия для свободного перемещения товаров и услуг между нашими странами", - сказал Акылбек Жапаров.

Кыргызский премьер также подчеркнул необходимость проработки в усиленном режиме нормативной правовой базы по вопросу строительства индустриального торгово-логистического комплекса в районе автодорожных пунктов пропуска "Ак-Тилек" и "Карасу".

"В соответствии с достигнутыми договоренностями глав государств нам важно, чтобы данный комплекс в полной мере заработал в течение максимум трех лет", - добавил Жапаров

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, в свою очередь, подтвердил важность реализации вышеуказанных приоритетных направлений двустороннего сотрудничества.

Стороны обсудили актуальные аспекты двустороннего сотрудничества, а также вопросы реализации договоренностей, достигнутых по итогам 10-го заседания кыргызско-казахстанского Межправительственного совета и официального визита президента РК Касым-Жомарта Токаева в Кыргызскую Республику.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1974514-peresmotret-torgovuyu-politiku-prizval-kazahstan-premer-kyrgyzstana/