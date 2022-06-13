Беларусь поставит Казахстану технику на 1 млн долларов

Здание МАЗ. Фото: belta.by

Накануне, 12 июня, стало известно о том, что Минский автомобильный завод в Беларуси заключил договор с представителями Казахстана на поставку техники в нашу страну на общую сумму в один миллион долларов, сообщает издание БЕЛТА.

Как пишет белорусское издание, документ был подписан на заседании белорусско-казахстанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

В рамках делового совета прошли переговоры между Минским автомобильным заводом и представителями бизнес-сообщества Казахстана. Стороны приняли решение о создании собственного сервисного центра в Нур-Султане.

Отмечается, что Минский автомобильный завод - одно из крупнейших белорусских машиностроительных предприятий, специализирующееся на выпуске большегрузных автомобилей, спецтехники, автобусов, троллейбусов и прицепной техники. Торговая марка широко известна в СНГ и дальнем зарубежье.

Выпускаемая на заводе техника соответствует экологическим стандартам Евро-3, 4, 5 и 6. С конвейера завода сходят седельные тягачи, бортовые автомобили, шасси под установку различного спецоборудования - всего более 500 моделей и 3 тыс. модификаций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1973784-belarus-postavit-kazahstanu-tehniku-na-1-mln-dollarov/