Ким Чен Ын выразил полную поддержку России

Ким Чен Ын. Фото: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму Владимиру Путину по случаю Дня России, который отмечается 12 июня. От имени правительства и народа своей страны он выразил теплые слова в адрес президента, дружественного правительства и народа РФ, передает ЦТАК.

"Под Вашим руководством российский народ, отважно преодолевая встречающиеся вызовы и трудности, достигает больших успехов в свершении справедливого дела для защиты достоинства, безопасности и прав на развитие страны, чему наш народ оказывает полную поддержку", - говорится в тексте.

Ким Чен Ын отметил, что дорожит имеющими давнюю историю отношениями между странами.

"Уверен, что корейско-российские отношения дружбы и сотрудничества, вступившие в новую переломную фазу после нашей первой встречи в апреле 2019 года во Владивостоке, будут дальше динамично укрепляться и развиваться во всех сферах, а на пути к защите международной справедливости и обеспечению глобальной безопасности тактико-стратегическое сотрудничество между двумя странами будет более тесным", - указывается в телеграмме.

Лидер КНДР пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, а российскому народу - благополучия и процветания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1973718-kim-chen-yn-vyrazil-polnuyu-podderzhku-rossii/