Политика и экономика
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Токаев принял генерального директора компании Glencore

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Касым-Жомарт Токаев на встрече с Гэри Нейглом
Встреча Касым-Жомарта Токаева с Гэри Нейглом. Фото: Акорда

Сегодня, 9 июня, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с генеральным директором компании Glencore Гэри Нейглом. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

На полях 34-го заседания совета иностранных инвесторов Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Гэри Нейглом — генеральным директором Glencore, одной из крупнейших в мире компаний в сфере торговли сырьевыми товарами.

В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы декарбонизации экономики, отдельные аспекты деятельности компании в горно-металлургической и энергетической отраслях Казахстана.

Глава государства акцентировал внимание на важности соблюдения экологических норм и внедрения передовых технологий в производстве.

Генеральный директор проинформировал президента о результатах работы Glencore в Казахстане и планах на предстоящий период.

Ранее мы писали, о чем говорил Токаев на 34-м пленарном заседании совета иностранных инвесторов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1973430-tokaev-prinyal-generalnogo-direktora-kompanii-glencore/

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