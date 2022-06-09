Токаев принял генерального директора компании Glencore

Встреча Касым-Жомарта Токаева с Гэри Нейглом. Фото: Акорда

Сегодня, 9 июня, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с генеральным директором компании Glencore Гэри Нейглом. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

На полях 34-го заседания совета иностранных инвесторов Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Гэри Нейглом — генеральным директором Glencore, одной из крупнейших в мире компаний в сфере торговли сырьевыми товарами.

В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы декарбонизации экономики, отдельные аспекты деятельности компании в горно-металлургической и энергетической отраслях Казахстана.

Глава государства акцентировал внимание на важности соблюдения экологических норм и внедрения передовых технологий в производстве.

Генеральный директор проинформировал президента о результатах работы Glencore в Казахстане и планах на предстоящий период.

Ранее мы писали, о чем говорил Токаев на 34-м пленарном заседании совета иностранных инвесторов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1973430-tokaev-prinyal-generalnogo-direktora-kompanii-glencore/