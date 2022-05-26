Токаев посетил открытие филиала КазНУ имени Аль-Фараби в Бишкеке

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил открытие филиала Казахского национального университета имени Аль-Фараби в столице Кыргызстана, сообщается в официальном Telegram-канале "Борт №1".

Программа официального визита президента Казахстана в Кыргызстан завершилась участием Касым-Жомарта Токаева и Садыра Жапарова в церемонии открытия филиала Казахского национального университета имени Аль-Фараби в Бишкеке.

Ректор КазНУ Жансеит Туймебаев показал главам государств учебные аудитории, рассказал об образовательной и научной деятельности учебного заведения, в том числе о планах по выделению грантов для кыргызских студентов.

В ходе посещения президенты побеседовали с профессорско-преподавательским составом вуза и выпускниками КазНУ из Кыргызстана.

Касым-Жомарт Токаев оставил памятную запись в Книге почетных гостей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1971223-tokaev-posetil-otkrytie-filiala-kaznu-imeni-al-farabi-v-bishkeke/