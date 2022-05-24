COVID-19 и события в Украине стали причиной фрагментации экономики, заявил Токаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с видеообращением к участникам Всемирного экономического форума. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

В рамках проходящего в эти дни в Давосе Всемирного экономического форума президент Касым-Жомарт Токаев выступил с видеообращением к участникам круглого стола, организованного Международным финансовым центром "Астана".

В своем обращении глава государства акцентировал внимание на актуальных вопросах мировой повестки дня. По мнению Касым-Жомарта Токаева, ситуация с COVID-19 и события в Украине стали причиной фрагментации мировой экономики, которая столкнулась с новым геополитическим стресс-тестом на евразийском континенте.

Президент рассказал о принятых государством в рамках борьбы с последствиями пандемии мерах по совершенствованию системы здравоохранения, поддержке малого и среднего бизнеса и инфраструктурных проектов.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев подробно проинформировал участников форума о проводимых в стране масштабных политических и экономических реформах и подготовке к предстоящему республиканскому референдуму по внесению изменений и дополнений в Конституцию.

Глава государства отметил, что Казахстан привержен реализации целей в области охраны окружающей среды, социальной сферы и корпоративного управления (ESG). Он заявил, что наша страна остается надежным партнером в деле обеспечения непрерывных цепочек поставок товаров, сырья и сельхозпродукции на мировые рынки.

"Развитие "зеленой" экономики, повышение энергоэффективности и развитие сектора возобновляемых источников энергии станут приоритетами нашей Стратегии низкоуглеродного развития, которая обеспечит оптимальный путь к нулевому уровню выбросов к 2060 году" – отметил президент Казахстана.

В завершение Касым-Жомарт Токаев подчеркнул приверженность Казахстана международным обязательствам и универсальным принципам в сфере прав человека и верховенства закона.

В работе круглого стола приняли участие представители крупных мировых инвестиционных компаний, некоммерческого сектора и международных СМИ.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) – это швейцарская неправительственная организация, которая наиболее известна проведением ежегодных встреч в городе Давосе.

Обычно на встречи приглашаются ведущие руководители бизнеса, политические лидеры, видные мыслители и журналисты. Предметом обсуждения чаще всего являются наиболее острые мировые проблемы, включая здравоохранение и экологию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1970856-tokaev-obratilsya-k-uchastnikam-vsemirnogo-ekonomicheskogo-foruma/