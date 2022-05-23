Межведомственная делегация США посетит Казахстан в конце мая

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Межведомственная делегация администрации США во главе с помощником госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Дональдом Лу с 23 по 27 мая посетит Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. Об этом сообщается на официальном сайте Госдепартамента США.

Отмечается, что цель поездки - укрепление отношений США с регионом и продвижение "совместных усилий по созданию процветающий и безопасной Средней Азии".

"В Казахстане делегация встретится с высокопоставленными казахстанскими чиновниками и лидерами гражданского общества, чтобы обсудить программу реформ в Казахстане, усилия по усилению защиты прав человека и расширению прав и возможностей женщин", - говорится в сообщении Госдепартамента.

Напомним, ранее во время визита главы МИД РК Мухтара Тлеуберди в Вашингтон американская сторона выразила твердую поддержку реформам Касым-Жомарта Токаева, отметив, что их имплементация будет способствовать политической модернизации Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1970497-mezhvedomstvennaya-delegatsiya-ssha-posetit-kazahstan-v-kontse-maya/