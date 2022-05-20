МИД: В Конгрессе США поддерживают реформы Токаева

Флаги Казахстана и США. Фото: Getty Images/ Oleksii Liskonih

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди прибыл с двухдневным визитом в Вашингтон, США по приглашению госсекретаря Энтони Блинкена. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РК.

В первый день состоялись встречи в Белом доме, Конгрессе США, Министерстве торговли, а также с представителями деловых кругов.

В ходе переговоров с советником президента США по внутренней безопасности – заместителем советника президента по национальной безопасности Элизабет Шервуд-Рендалл и первым заместителем советника президента США по национальной безопасности Джонатаном Файнером стороны подтвердили стратегический характер отношений между двумя странами, а также "сверили часы" по актуальным аспектам международной повестки.

Во время встречи в Конгрессе с заместителем председателя комитета Сената США по международным отношениям Джеймсом Ришем и членами Палаты представителей США были обсуждены вопросы укрепления межпарламентского сотрудничества.

В ходе бесед министр Мухтар Тлеуберди уделил особое внимание предстоящему общенациональному референдуму по конституционной реформе РК, которая станет политической основой построения "Нового Казахстана".

Американская сторона выразила твердую поддержку реформам главы государства, отметив, что их имплементация будет способствовать политической модернизации РК.

Как известно, важным элементом двустороннего сотрудничества Казахстана с США является торгово-инвестиционное взаимодействие. В этой связи были проведены переговоры с Заместителем министра торговли Марисой Лаго.

Особый акцент был сделан на расширении торговых связей и обмена миссиями. Стороны договорились продвигать сотрудничество в области финансов, сельского хозяйства, диверсификации транспортных маршрутов в условиях санкционных ограничений.

В этот же день состоялась встреча с президентом "Фонда этнического взаимопонимания США" раввином Марком Шнайером, который высоко оценил усилия Казахстана в укреплении межконфессионального и межэтнического согласия, являющегося одним из важнейших факторов стабильности гражданского общества.

Раввин Шнайер также подтвердил свое участие на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, запланированного на сентябрь текущего года.

В ходе визита казахстанская делегация также провела встречи с руководством компаний Boeing, Valmont Industries, Honeywell, Pfizer и Champion Foods. Были обсуждены перспективы реализации инвестиционных проектов в Казахстане.

Отмечается, что Соединенные Штаты являются одним из крупнейших иностранных инвесторов в экономику Казахстана с общим объемом инвестиций в размере более 55 млрд долларов США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1970287-mid-v-kongresse-ssha-podderzhivayut-reformy-tokaeva/