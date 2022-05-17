Посол Казахстана посетил церемонию прощания с первым президентом Украины

Дархан Калетаев простился с Леонидом Кравчуком. Фото: посольство РК в Украине

Посол Республики Казахстан в Украине Дархан Калетаев принял участие в церемонии прощания с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком, сообщается в официальном Telegram-канале посольства.

Посол выразил искренние соболезнования семье, друзьям и близким Леонида Кравчука.

Сообщается, что церемония прощания прошла в Киеве в национальном центре делового и культурного сотрудничества "Украинский дом".

Первый президент Украины Леонид Кравчук скончался 10 мая в возрасте 88 лет после продолжительной болезни.

В июле 1990 года Кравчук стал председателем Верховного совета УССР. Указывается, что он не поддержал попытку госпереворота со стороны ГКЧП в августе 1991 года, после чего вышел из рядов КПСС. Под его руководством парламент провозгласил независимость Украины 24 августа 1991 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1969749-posol-kazahstana-posetil-tseremoniyu-proschaniya-s-pervym-prezidentom-ukrainy/