Скончался первый президент Украины Леонид Кравчук

Леонид Кравчук. Фото: NurPhoto / Contributor / Getty Images

10 мая текущего года стало известно о том, что на 89-м году жизни после продолжительной болезни скончался первый президент Украины, известный политик и народный депутат Верховной Рады Леонид Кравчук.

Как сообщили "Украинские новости", о смерти экс-главы государства им сообщил источник в кругу семьи.

Причиной смерти политика стала продолжительная болезнь. Он скончался накануне в 20:00 по времени Нур-Султана.

В июле 1990 года Леонид Кравчук стал председателем Верховного совета УССР. Указывается, что он не поддержал попытку госпереворота со стороны ГКЧП в августе 1991 года, после чего вышел из рядов КПСС.

Под его руководством парламент провозгласил независимость Украины 24 августа 1991 года.

Леонид Кравчук стал первым президентом Украины после распада Советского Союза. Он занимал свой пост с 5 декабря 1991 года по 19 июля 1994 года.

На досрочных президентских выборах в 1994 году проиграл во втором туре Леониду Кучме.

После окончания своего президентского срока Кравчук следующие 12 лет был народным депутатом Верховной рады.

С 2015 года он возглавлял организацию "Движение за Украину в НАТО". С 28 июля 2020 года по 21 февраля текущего года был главой контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

Отмечается, что в июне прошлого года Кравчук перенес операцию, не мог самостоятельно дышать и был подключен к аппарату ИВЛ. В сентябре экс-президента Украины отправили на реабилитацию в Германию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968673-skonchalsya-pervyy-prezident-ukrainy-leonid-kravchuk/