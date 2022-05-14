Генконсульство России в Алматы предупредило о бесполезных услугах "помогаек"

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Генеральное консульство России в городе Алматы в своем официальном Telegram-канале предупредило посетителей о появлении неких "посредников", которые предлагают гражданам свою помощь в решении консульских вопросов.

Как указывается в сообщении, "посредники" предлагают гражданам платные услуги в решении консульских вопросов представителями неких структур.

Для убедительности эти лица снимают офисы рядом со зданием консульства.

В диппредставительстве официально объявили о том, что такие "помогайки" предоставляют неверную информацию и заполняют заявления с ошибками.

Подчеркивается, что Генконсульство не имеет никакого отношения к указанным структурам.

Всю необходимую информацию по консульским вопросам размещена на сайте almaata.mid.ru, а также в официальном Telegram-канале "ГК РФ Алма-Ата".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1969276-genkonsulstvo-rossii-v-almaty-predupredilo-o-bespoleznyh-uslugah-pomogaek/