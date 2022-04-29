Путин и Токаев не обсуждали выход Казахстана из Таможенного союза ЕАЭС, заявил Песков

Иллюстративное фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин не обсуждали вопрос выхода Казахстана из Таможенного союза ЕАЭС. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как пишет РИА Новости, один из журналистов задал Пескову вопрос о прошедшем ранее телефонном разговоре между Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым.

Представитель СМИ поинтересовался, не обсуждался ли между президентами вопрос о возможном выходе Казахстана из Таможенного союза ЕАЭС.

На это пресс-секретарь российского лидера ответил короткое "нет".

Напомним, что сегодня Токаев созвонился с Путиным. Главы государств обсуждали текущее состояние развития сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Кроме того, казахстанский лидер поблагодарил российского коллегу за приглашение принять участие в юбилейной встрече глав государств-участников ОДКБ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1967507-putin-i-tokaev-ne-obsuzhdali-vyhod-kazahstana-iz-tamozhennogo-soyuza-eaes-zayavil-peskov/