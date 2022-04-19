"Белавиа" увеличит число авиарейсов в Казахстан с 29 апреля

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Белорусская авиакомпания "Белавиа" увеличит число рейсов в Казахстан: из Минска в Алматы и Нур-Султан будет курсировать больше самолетов, чем раньше, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Так, по данным ведомства, число рейсов по маршруту "Минск – Нур-Султан" планируется увеличить с 5 до 7 в неделю, а по маршруту "Минск – Алматы" – с 3 до 7 рейсов в неделю.

Таким образом, общее количество полетов между странами достигнет 14 рейсов в неделю.

По данным министерства, пассажиров будут перевозить на воздушных судах Embraer 190, Embraer 170 и Boeing 737.

Подчеркивается, что рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным на сайте авиакомпании расписанием.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1965683-belavia-uvelichit-chislo-aviareysov-v-kazahstan-s-29-aprelya/