Токаев поговорил по телефону с Мирзиеевым

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщается на официальном сайте Акорды.

Президенты обсудили перспективы развития казахско-узбекского стратегического партнерства и расширения региональной кооперации.

Особое внимание главы государств уделили активизации сотрудничества в торгово-экономической и других сферах, представляющих взаимный интерес.

Собеседники обменялись мнениями по вопросам эффективной реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита узбекского лидера в Казахстан в декабре прошлого года.

В завершение Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев обменялись поздравлениями по случаю начала священного месяца Рамазан.

Телефонный разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1963586-tokaev-pogovoril-po-telefonu-s-mirzieevym/