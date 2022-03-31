Казахстан подписал четырехстороннюю декларацию о Транскаспийском коридоре

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Четыре страны – Грузия, Азербайджан, Турция и Казахстан – подписали декларацию "О Транскаспийском коридоре Восток-Запад", в которой подчеркивается важная роль развития транспортных коридоров.

В четырехсторонней декларации "О Транскаспийском коридоре Восток-Запад" отмечается важность данного транспортного пути, а также шагов по укреплению транзитного потенциала государств-участников декларации, передает портал Грузия-Онлайн со ссылкой на Министерство экономики и устойчивого развития Грузии.

Как отмечают в ведомстве, в декларации, подписанной Грузией, Азербайджаном, Турцией и Казахстаном, говорится также об интеграции "Транскаспийского коридора Восток-Запад" в международную транспортную систему. Кроме того, в документе отмечается необходимость укрепления сотрудничества сторон.

Также в тексте декларации уделяется особое внимание роли железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) в развитии конкурентоспособного транспорта между Европой и Азией. Отмечается значение завершения строительных работ для улучшения пропускной способности железнодорожной линии.

В декларации также подчеркнули значительную потребность в инфраструктурных инвестициях для повышения качества транспортных операций по этому маршруту, сообщает издание.

Ранее сообщалось, что из-за санкций против России правительством Казахстан были разработаны альтернативные маршруты для перевозки грузов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1963042-kazahstan-podpisal-chetyrehstoronnyuyu-deklaratsiyu-o-transkaspiyskom-koridore/