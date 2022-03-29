Санкции против России: Казахстан проработал альтернативные маршруты для перевозки грузов

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Глава МИИР РК в кулуарах правительства рассказал, испытывают ли власти проблемы с отправкой казахстанских грузов через Россию, и какие есть альтернативные пути перевозки грузов, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Каирбека Ускенбаева, ситуация сейчас стабильная.

"Сейчас никаких ограничений для казахстанских грузов нет – через территорию РФ наши грузы проходят, порты Республики Латвия принимают казахстанские грузы и отправляют дальше", – сказал он.

Высказался он и на тему развития альтернативных путей отправки казахстанских грузов за рубеж.

"Отрабатываются, это ранее созданные были маршруты – Транскаспийская международная транспортная магистраль. Мы ее возобновили, потому что дешевле было раньше через РФ, сейчас как альтернативы рассматриваем и другие маршруты.

Была достигнута договоренность с Республикой Азербайджан, с Республикой Грузия,а также Республикой Турция, часть наших грузов начала отправляться уже по этому маршруту.

Этот маршрут готов к приему грузов. На сегодня порты Актау и Курык не полностью загружены, поэтому они свободно могут принимать грузы до 10 млн тонн, мы планируем, он может спокойно переправлять по этому направлению", – отметил министр.

Ранее в своем докладе на заседании кабмина он отметил, что его ведомством проработаны альтернативные маршруты и коридоры перевозки экспортных и транзитных грузов.

"Министерством предприняты оперативные меры по предотвращению разрыва логистических цепей поставок грузов. Экспортные грузы переориентируются на латвийские порты (Лиепая, Рига, Вентспилс) и на Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ).

В рамках ТМТМ с Азербайджаном, Грузией и Турцией достигнута договоренность по созданию совместного предприятия на маршруте по аналогии с Объединенной транспортно-логистической компанией", – заявил глава МИИР РК.

В справочных материал к заседанию правительства отмечается, что рассматриваются два маршрута ТМТМ:

Мультимодальный:

Через морские порты Актау/Курык – далее по фидерной и паромной линии до порта Баку (Алят) и по ж/д Азербайджана и Грузии до портов Батуми и Поти, далее в Европу, либо через ж/д Баку-Тбилиси-Карс до турецких портов Стамбул, Мерсин и далее в Европу.

Расстояние от Актау до Батуми/Поти порядка 1300 километров, из них:

Актау – Баку – 450 километров, (морским путем);

Баку – Батуми/Поти – 850 километров (железной дорогой).

Альтернативный ЖД маршрут в обход Каспийского моря:

Через станцию Дина Нурпеисова – станция Самур (Дагестан, РФ) – станция Беюк-Кясик (Азербайджан) – порт Поти/Батуми – 1 792 километров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1962539-sanktsii-protiv-rossii-kazahstan-prorabotal-alternativnye-marshruty-dlya-perevozki-gruzov/