Санкции против России: Казахстан проработал альтернативные маршруты для перевозки грузов
Глава МИИР РК в кулуарах правительства рассказал, испытывают ли власти проблемы с отправкой казахстанских грузов через Россию, и какие есть альтернативные пути перевозки грузов, передает корреспондент NUR.KZ.
По словам Каирбека Ускенбаева, ситуация сейчас стабильная.
"Сейчас никаких ограничений для казахстанских грузов нет – через территорию РФ наши грузы проходят, порты Республики Латвия принимают казахстанские грузы и отправляют дальше", – сказал он.
Высказался он и на тему развития альтернативных путей отправки казахстанских грузов за рубеж.
"Отрабатываются, это ранее созданные были маршруты – Транскаспийская международная транспортная магистраль. Мы ее возобновили, потому что дешевле было раньше через РФ, сейчас как альтернативы рассматриваем и другие маршруты.
Была достигнута договоренность с Республикой Азербайджан, с Республикой Грузия,а также Республикой Турция, часть наших грузов начала отправляться уже по этому маршруту.
Этот маршрут готов к приему грузов. На сегодня порты Актау и Курык не полностью загружены, поэтому они свободно могут принимать грузы до 10 млн тонн, мы планируем, он может спокойно переправлять по этому направлению", – отметил министр.
Ранее в своем докладе на заседании кабмина он отметил, что его ведомством проработаны альтернативные маршруты и коридоры перевозки экспортных и транзитных грузов.
"Министерством предприняты оперативные меры по предотвращению разрыва логистических цепей поставок грузов. Экспортные грузы переориентируются на латвийские порты (Лиепая, Рига, Вентспилс) и на Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ).
В рамках ТМТМ с Азербайджаном, Грузией и Турцией достигнута договоренность по созданию совместного предприятия на маршруте по аналогии с Объединенной транспортно-логистической компанией", – заявил глава МИИР РК.
В справочных материал к заседанию правительства отмечается, что рассматриваются два маршрута ТМТМ:
Мультимодальный:
- Через морские порты Актау/Курык – далее по фидерной и паромной линии до порта Баку (Алят) и по ж/д Азербайджана и Грузии до портов Батуми и Поти, далее в Европу, либо через ж/д Баку-Тбилиси-Карс до турецких портов Стамбул, Мерсин и далее в Европу.
- Расстояние от Актау до Батуми/Поти порядка 1300 километров, из них:
- Актау – Баку – 450 километров, (морским путем);
- Баку – Батуми/Поти – 850 километров (железной дорогой).
Альтернативный ЖД маршрут в обход Каспийского моря:
- Через станцию Дина Нурпеисова – станция Самур (Дагестан, РФ) – станция Беюк-Кясик (Азербайджан) – порт Поти/Батуми – 1 792 километров.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1962539-sanktsii-protiv-rossii-kazahstan-prorabotal-alternativnye-marshruty-dlya-perevozki-gruzov/