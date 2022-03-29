Политика и Экономика
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Санкции против России: Казахстан проработал альтернативные маршруты для перевозки грузов

Контейнеры с грузами
Иллюстративное фото: pexels.com

Глава МИИР РК в кулуарах правительства рассказал, испытывают ли власти проблемы с отправкой казахстанских грузов через Россию, и какие есть альтернативные пути перевозки грузов, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Каирбека Ускенбаева, ситуация сейчас стабильная.

"Сейчас никаких ограничений для казахстанских грузов нетчерез территорию РФ наши грузы проходят, порты Республики Латвия принимают казахстанские грузы и отправляют дальше", – сказал он.

Высказался он и на тему развития альтернативных путей отправки казахстанских грузов за рубеж.

"Отрабатываются, это ранее созданные были маршруты Транскаспийская международная транспортная магистраль. Мы ее возобновили, потому что дешевле было раньше через РФ, сейчас как альтернативы рассматриваем и другие маршруты.

Была достигнута договоренность с Республикой Азербайджан, с Республикой Грузия,а также Республикой Турция, часть наших грузов начала отправляться уже по этому маршруту.

Этот маршрут готов к приему грузов. На сегодня порты Актау и Курык не полностью загружены, поэтому они свободно могут принимать грузы до 10 млн тонн, мы планируем, он может спокойно переправлять по этому направлению", – отметил министр.

Ранее в своем докладе на заседании кабмина он отметил, что его ведомством проработаны альтернативные маршруты и коридоры перевозки экспортных и транзитных грузов.

"Министерством предприняты оперативные меры по предотвращению разрыва логистических цепей поставок грузов. Экспортные грузы переориентируются на латвийские порты (Лиепая, Рига, Вентспилс) и на Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ).

В рамках ТМТМ с Азербайджаном, Грузией и Турцией достигнута договоренность по созданию совместного предприятия на маршруте по аналогии с Объединенной транспортно-логистической компанией", – заявил глава МИИР РК.

В справочных материал к заседанию правительства отмечается, что рассматриваются два маршрута ТМТМ:

Мультимодальный:

  • Через морские порты Актау/Курык – далее по фидерной и паромной линии до порта Баку (Алят) и по ж/д Азербайджана и Грузии до портов Батуми и Поти, далее в Европу, либо через ж/д Баку-Тбилиси-Карс до турецких портов Стамбул, Мерсин и далее в Европу.
  • Расстояние от Актау до Батуми/Поти порядка 1300 километров, из них:
  • Актау – Баку – 450 километров, (морским путем);
  • Баку – Батуми/Поти – 850 километров (железной дорогой).

Альтернативный ЖД маршрут в обход Каспийского моря:

  • Через станцию Дина Нурпеисова – станция Самур (Дагестан, РФ) – станция Беюк-Кясик (Азербайджан) – порт Поти/Батуми – 1 792 километров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1962539-sanktsii-protiv-rossii-kazahstan-prorabotal-alternativnye-marshruty-dlya-perevozki-gruzov/

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