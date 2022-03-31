Азербайджан объявил в международный розыск депутата Госдумы Михаила Делягина

Михаил Делягин. Фото: facebook.com/mikhail.delyagin777

Генеральная прокуратура Азербайджана объявила в международный розыск депутата Госдумы России Михаила Делягина, передает АЗЕРТАДЖ.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Генпрокуратуры, 28 марта 2022 года в ходе передачи, транслируемой по телеканалу Россия 1 депутат Госдумы РФ Михаил Делягин, открыто призвав к ведению агрессивной войны против Азербайджанской Республики (АР), выступил с провокационным заявлением о применении тактического ядерного оружия для уничтожения энергетической инфраструктуры и нефтяной промышленности АР. Он также провел опрос общественного мнения в социальной сети.

Учитывая наличие в деяниях Делягина признаков статьи 101.2 (открытые призывы через средства массовой информации и должностным лицом к ведению агрессивной войны), 214.2.3 (угроза совершением акта терроризма с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 283.2.1 и 283.2.2 (разжигание национальной ненависти путем угрозы применения силы и с использованием своего служебного положения), 29 марта 2022 года генеральным прокурором Азербайджана возбуждено уголовное дело в его отношении по вышеуказанным статьям. Проведение предварительного расследования поручено следственному управлению Генпрокуратуры.

Ввиду наличия достаточных доказательств, дающих основание для предъявления обвинения, 29 марта 2022 года Делягин был привлечен в качестве обвиняемого по вышеуказанным статьям Уголовного кодекса и объявлен в международный розыск по линии Интерпола с избранием в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

В то же время в компетентные органы ряда государств-партнеров были направлены запросы для обеспечения немедленного задержания обвиняемого в случае его въезда на территорию этих стран и его экстрадиции в Азербайджанскую Республику для привлечения к ответственности.

В настоящее время интенсивные следственные действия по уголовному делу продолжаются.

Генеральная прокуратура Азербайджана заявляет, что «в связи с любыми провокационными действиями, направленными против национальных интересов, безопасности и территориальной целостности нашей страны будут приниматься предусмотренные законом меры».

«Азербайджан принял правильное решение! Может и наши, наконец, последуют этому примеру или будем постоянно оправдываться перед провокаторами и делать хорошую мину при плохой игре?», - прокомментировал эту информацию политолог Досым Сатпаев у себя на странице в Facebook.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1962914-azerbaydzhan-obyavil-v-mezhdunarodnyy-rozysk-deputata-gosdumy-mihaila-delyagina/