Сроки перерегистрации авто с армянскими номерами продлили в Казахстане

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Правительство Казахстана приняло постановление, согласно которому на территории республики были продлены сроки регистрации автомобилей с армянскими номерами. Об этом сообщается на официальном портале эталонного контрольного банка нормативных правовых актов РК.

Указывается, что постановление от 24 марта 2022 года вносит изменения в постановление "О некоторых вопросах ввоза в Республику Казахстан и эксплуатации гражданами Республики Казахстан отдельных транспортных средств, зарегистрированных в Республике Армения" от 20 мая 2020 года.

Документ продлевает сроки регистрации иностранных авто в Казахстане еще на год - до 1 марта 2023 года.

Напомним, что сроки регистрации авто с армянскими номерами должны были истечь 1 марта текущего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1962630-sroki-pereregistratsii-avto-s-armyanskimi-nomerami-prodlili-v-kazahstane/