Скорый поезд между Алматы и Ташкентом запустят 2 мая
Со 2 мая текущего года будет запущен скорый поезд между городом Алматы в Казахстане и городом Ташкент в Узбекистане. Об этом сообщается на официальном сайте АО "Узбекистанские железные дороги".
Как указывается в сообщении, регулярный скорый поезд №1/2 сообщением "Алматы-2" - Ташкент - "Алматы-2" ("Тальго-Тулпар") будет ходить три раза в неделю.
Так, с железнодорожного вокзала "Ташкент-Центральный" в Казахстан данный поезд будет отправляться по вторникам, четвергам и воскресеньям.
С железнодорожного вокзала "Алматы-2" в Узбекистан отправление будет проводиться по понедельникам, средам и субботам.
Отмечается, что запуск этого регулярного рейса - часть договоренности об открытии железнодорожного сообщения между Казахстаном и Узбекистаном, которая была заключена впервые за два года пандемии коронавируса.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1962206-skoryy-poezd-mezhdu-almaty-i-tashkentom-zapustyat-2-maya/