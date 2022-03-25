Казахстан присоединился к главному документу об отмене смертной казни

Магжан Ильясов. Фото: официальный сайт МИД Казахстана

Постпред РК при ООН в Нью-Йорке Магжан Ильясов передал для депонирования в Секретариат ООН инструмент о ратификации Казахстаном Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни. Об этом сообщается на официальном сайте МИД.

Как говорится в сообщении МИД, данный шаг подтверждает твердую приверженность Казахстана дальнейшему развитию прав человека и выполнению своих международных обязательств в этой области.

Казахстан стал 90-м из 193 государств-членов ООН, присоединившимся к указанному протоколу.

Первым шагом на пути к присоединению Казахстана к этому международному документу стало его подписание в Нью-Йорке 23 сентября 2020 года.

2 января 2021 года президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации этого документа.

Согласно положениям Протокола требовалось привести национальное уголовное законодательство страны в соответствие с нормами Протокола.

29 декабря минувшего года глава государства подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу отмены смертной казни".

Таким образом, присоединение к Второму Факультативному протоколу закрепило полную отмену смертной казни в Казахстане и продолжило курс на общую гуманизацию уголовного законодательства.

Применение смертной казни в Казахстане было приостановлено Указом президента Казахстана от 17 декабря 2003 года о введении соответствующего моратория.

16 марта текущего года в своем Послании народу Казахстана "Новый Казахстан: путь обновления и модернизации" глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что "для окончательного закрепления решения об отмене смертной казни нужно внести соответствующие изменения в Конституцию".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1962204-kazahstan-prisoedinilsya-k-glavnomu-dokumentu-ob-otmene-smertnoy-kazni/