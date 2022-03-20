Президенты США и ряда стран поздравили Токаева с Наурызом

Праздник Наурыз в Казахстане: YouTube / DINDIL STUDIO

На имя Касым-Жомарта Токаева поступают поздравления от глав иностранных государств и руководителей международных организаций по случаю праздника Наурыз. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

В своей поздравительной телеграмме президент США Джо Байден пишет, что желает главе государства и народу Казахстана мира, здоровья и благополучия.

"В этот день мира и обновления многие люди в Соединенных Штатах и во всем мире присоединяются к Вам в праздновании этого замечательного праздника.

Казахстан и США установили прочное и стабильное партнерство, выстроенное на протяжении 30 лет дипломатических отношений.

Моя Администрация выражает поддержку Вашей программе реформ с целью создания экономических, социальных и политических возможностей для населения страны. Наурыз құтты болсын!", - написал Джо Байден.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев отметил, что Навруз является праздником, олицетворяющим общие цели и чаяния народов Центральной Азии.

"Этот славный праздник с его глубокой человеческой природой вносит неоценимый вклад в укрепление и развитие уз дружбы, солидарности и гармоничных отношений между нашими народами и странами.

Несомненно, мы и впредь будем расширять добрососедские связи, стратегическое партнерство и союзнические отношения между нашими странами, основанные на принципах взаимного доверия и уважения", - говорится в поздравлении.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон пишет о том, что в сложных социально-экономических и геополитических условиях современности такие общечеловеческие ценности праздника весны, олицетворяющие высокие идеалы возрождения и созидания, мира и спокойствия, дружбы и единства, взаимопонимания и солидарности, взаимного уважения и поддержки, приобретают особое значение.

"Таджикско-казахстанские отношения дружбы и стратегического партнерства, следуя добрым традициям благословенного Навруза, и в будущем будут развиваться и расширяться в соответствии с коренными интересами наших народов", – написал Эмомали Рахмон.

В телеграмме президента Азербайджана Ильхама Алиева высказана уверенность в том, что отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном будут и впредь развиваться, и укрепляться в интересах наших народов, которые и на сегодняшний день продолжают сохранять древние традиции Новруза.

"От своего имени и от имени азербайджанского народа искренне поздравляю Вас и Ваш народ по случаю прихода благословенного праздника Новруз.

Этот праздник, считающийся ярким проявлением бесконечной любви и высокого уважения к природе, является полным воплощением жизненной философии, выдержавшей испытания тысячелетиями", – говорится в поздравительном послании.

Свои поздравления в адрес президента Касым-Жомарта Токаева также направили: генсек Организации тюркских государств Багдад Амреев, председатель Управления мусульман Кавказа, сопредседатель Межрелигиозного совета СНГ шейх-уль-ислам Аллахшукюр Паша-заде, управляющий директор корпорации "Шеврон" евразийского подразделения Дерек Магнесс, председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов, глава городской администрации города Байконур Константин Бусыгин и другие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1961655-glavy-inostrannyh-gosudarstv-shlyut-tokaevu-telegrammy-s-pozdravleniyami-po-sluchayu-nauryza/