Токаев провел встречу с главой Европейского банка реконструкции и развития

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Одиль Рено-Бассо. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев в режиме видеоконференцсвязи провел встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, сообщается на официальном сайте Акорды.

В ходе встречи были обсуждены перспективы реализации в Казахстане ряда инвестиционных проектов в сфере транзитных перевозок, декарбонизации экономики, финансового сектора.

Касым-Жомарт Токаев с удовлетворением отметил положительную динамику долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества с ЕБРР.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

"В рамках нашего взаимодействия мы достигли хороших результатов. Уверен, что эффективное сотрудничество между правительством Казахстана и ЕБРР получит дальнейшее развитие", – сказал глава государства.

Одиль Рено-Бассо приветствовала проводимые под руководством Касым-Жомарта Токаева реформы, изложенные в Послании народу Казахстана 16 марта.

Одиль Рено-Бассо. Фото: Акорда

Глава ЕБРР также подтвердила готовность развивать сотрудничество в рамках заявленной Казахстаном цели по достижению углеродной нейтральности.

В завершение Касым-Жомарт Токаев пригласил Одиль Рено-Бассо совершить очередной визит в Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1961336-tokaev-provel-vstrechu-s-glavoy-ebrr/