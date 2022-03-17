Токаев провел встречу с главой Европейского банка реконструкции и развития
Касым-Жомарт Токаев в режиме видеоконференцсвязи провел встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, сообщается на официальном сайте Акорды.
В ходе встречи были обсуждены перспективы реализации в Казахстане ряда инвестиционных проектов в сфере транзитных перевозок, декарбонизации экономики, финансового сектора.
Касым-Жомарт Токаев с удовлетворением отметил положительную динамику долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества с ЕБРР.
"В рамках нашего взаимодействия мы достигли хороших результатов. Уверен, что эффективное сотрудничество между правительством Казахстана и ЕБРР получит дальнейшее развитие", – сказал глава государства.
Одиль Рено-Бассо приветствовала проводимые под руководством Касым-Жомарта Токаева реформы, изложенные в Послании народу Казахстана 16 марта.
Глава ЕБРР также подтвердила готовность развивать сотрудничество в рамках заявленной Казахстаном цели по достижению углеродной нейтральности.
В завершение Касым-Жомарт Токаев пригласил Одиль Рено-Бассо совершить очередной визит в Казахстан.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1961336-tokaev-provel-vstrechu-s-glavoy-ebrr/