Фейк о санкциях Казахстана против США распространили в Сети

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В Казнете появилась информация, что якобы Казахстан намерен ввести санкции против Соединенных Штатов Америки из-за ослабления нацвалюты. Фактчекеры выяснили, что это фейк.

Как пишет Stopfake.kz, первоисточником этой "новости" является Instagram-аккаунт Qazinform24.

"На этой странице не публикуются реальные новости, о чем сказано в шапке профиля. Специфика аккаунта - сатирические сообщения и фейки о Казахстане", - напоминают фактчекеры.

Никаких сообщений о введении Казахстаном санкций против США нет ни на официальном сайте Министерства иностранных дел РК, ни на других достоверных ресурсах.

Отмечается, что не первый случай, когда выдуманные сатирические новости пользователи путают с реальными. Ранее опубликованную в этом же аккаунте шутку о "присоединении Казахстана к Китаю" приняли за правду.

Скриншот: stopfake.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1958993-feyk-o-sanktsiyah-kazahstana-protiv-ssha-rasprostranili-v-seti/