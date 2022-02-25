Токаев и Пашинян обсудили ситуацию вокруг Украины

Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, прибывшего в Казахстан для участия в заседании Евразийского межправительственного совета, сообщается на официальном сайте Акорды.

В ходе встречи были рассмотрены перспективы развития казахстанско-армянских отношений с акцентом на укрепление торгово-экономического сотрудничества, в том числе по линии ЕАЭС. Лидеры также обсудили взаимодействие в рамках международных организаций и ситуацию вокруг Украины.

Приветствуя премьер-министра Армении, глава нашего государства отметил поступательное развитие двустороннего сотрудничества.

"В этом году мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений. Очень важная дата. Налажен открытый политический диалог на высшем и высоком уровнях. Развиваются парламентские связи, культурно-гуманитарные контакты", – сказал президент.

Глава государства высоко оценил текущее председательство Армении в ОДКБ и выразил признательность Николу Пашиняну за поддержку решения о направлении миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан во время трагических январских событий.

В свою очередь руководитель армянского правительства выразил благодарность за гостеприимство и высокий уровень организации заседания ЕМПС.

"Очень рад, что наши отношения с Казахстаном успешно развиваются. Сейчас в формате ЕАЭС мы обсуждаем вопросы дальнейшего экономического сотрудничества и развития евразийского экономического пространства", – сказал Никол Пашинян.

Он также положительно оценил механизмы кризисного реагирования ОДКБ, отметив приоритетность этого вопроса в рамках председательства Армении в организации.

Напомним, что Касым-Жомарт Токаев также встретился с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1957964-tokaev-i-pashinyan-obsudili-situatsiyu-vokrug-ukrainy/