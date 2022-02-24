Токаев провел встречу с главой МИД Турции

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Глава государства провел онлайн-встречу с министром иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, находящимся в столице Казахстана с рабочим визитом, сообщает официальный сайт Акорды.

В ходе беседы собеседники обсудили перспективы развития казахско-турецкого стратегического партнерства с акцентом на дальнейшее укрепление торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Лидер Казахстана передал наилучшие пожелания президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, вновь подтвердив приглашение турецкому руководителю посетить Казахстан в текущем году. Сроки визита прорабатываются по дипломатическим каналам.

Мевлют Чавушоглу. Фото: akorda.kz

Глава государства высказал уверенность в том, что предстоящее на следующей неделе в Нур-Султане XII заседание Казахстанско-турецкой межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного партнерства. Касым-Жомарт Токаев подтвердил поддержку совместных проектов с участием турецких компаний со стороны правительства Казахстана.

В свою очередь Мевлют Чавушоглу выразил признательность главе нашего государства за возможность встречи. Министр также передал Касым-Жомарту Токаеву слова поддержки от президента Реджепа Тайипа Эрдогана, высказав соболезнования в связи с трагическими последствиями январских событий.

Турецкий дипломат заявил о полной поддержке Турцией политических и экономических реформ, осуществляемым под руководством лидера Казахстана.

Фото: akorda.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1957789-tokaev-provel-vstrechu-s-glavoy-mid-turtsii/