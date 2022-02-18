Дети кыргызского депутата заговорили на казахском из-за телеканала "Балапан"

Фото: видеокадр из youtube-канала Balapan TV

Депутат парламента Кыргызстана Нуржигит Кадырбеков посетовал на то, что его дочери начали разговаривать на казахском языке. Об этом он сказал в четверг на заседании Жогорку Кенеша, передает Kaktus Media.

По его словам, дочери смотрят казахстанский детский телеканал «Балапан», который вещает только на казахском языке, поэтому они быстро его выучили.

«А наш канал «Баластан» наполовину на русском вещает. Поэтому надо перевести канал полностью на кыргызский язык, чтобы дети могли учить государственный язык», - отметил народный избранник.

Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев в своей статье в газете Egemen Qazaqstan, посвященной 30-летию Независимости Казахстана, заявил, что одним из главных символов страны является государственный язык и знание госязыка, считает он, является долгом каждого гражданина страны.

Знание государственного языка, по его оценке, это долг каждого гражданина Казахстана. В этой связи он обратился ко всем казахстанцам, в том числе к соотечественникам, которые еще не владеют казахским языком, с призывом изучать государственный язык.

«Мы видим, что молодежь может выучить английский или другие языки в кратчайшие сроки. За эти годы любой, кто бы хотел выучить казахский язык, выучил бы его. В народе есть поговорка: «Лучше поздно, чем никогда». Самое главное, должен быть стимул», - отметил глава государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1956758-deti-kyrgyzskogo-deputata-zagovorili-na-kazahskom-iz-za-telekanala-balapan/