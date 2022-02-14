Посол Канады восхитил казахстанцев рассказом о Шымбулаке на казахском языке

Алан Хамсон. Кадр из видео: instagram.com/alan_hamson

Новый посол Канады в Казахстане Алан Хамсон восхитил пользователей Казнета, рассказав на казахском языке о своих впечатлениях о Шымбулаке. Видеороликом с курорта Хамсон поделился на своей странице в Instagram.

Хамсон оставил подпись к видеоролику сразу на четырех языках - казахском, русском, английском и французском.

"Впервые с детства попробовал горные лыжи. Надеюсь, мои навыки катания на беговых лыжах помогут в горах", - написал дипломат.

На самом же видеоролике мужчина на казахском языке рассказывает о погоде на Шымбулаке, восхищается природой местности и отмечает, что встал на лыжи впервые за 30 лет.

"Пожелайте мне удачи", - попросил Хамсон.

Комментаторы восхитились тем, что посол Канады решил записать видео на казахском языке. Казахстанцы пожелали ему удачи и похвалили его акцент.

"То, что Вы стараетесь выучить наш государственный язык, говорит о Вашем уважении к нашему народу! Спасибо!", " У вас очень красивый акцент на казахском языке", "У вас очень хорошо получается", - подбодрили Хамсона казахстанцы в комментариях под постом.

Алан Хамсон был назначен послом Канады в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане в декабре прошлого года.

"Для меня большая честь быть назначенным послом Канады в Казахстане, Кыргызской Республике и Таджикистане в 30-годовщину наших дружеских отношений. В период сложных событий, разворачивающихся в регионе, я намерен и далее развивать нашу совместную работу перед лицом общих вызовов безопасности, пандемии COVID-19 и безотлагательности совместных действий по борьбе с изменением климата.

Я готов сотрудничать с нашими партнерами в формировании коллективных ответных мер на эти проблемы, чтобы способствовать нашему общему процветанию и вместе строить более светлое будущее", - написал он в своем Instagram после назначения на этот пост.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1955968-posol-kanady-voshitil-kazahstantsev-rasskazom-o-shymbulake-na-kazahskom-yazyke/