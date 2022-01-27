Украина, Беларусь и Узбекистан обошли Казахстан в рейтинге стран мира по военной мощи

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В Сети был опубликован обновленный на 2022 год рейтинг стран мира по военной мощи, в котором Казахстан занял 64-е место.

Рейтинг был опубликован на сайте Global Firepower Index. Указывается, что вычисление индекса военной мощи каждой страны (PwrIndx) происходит по 50 различным показателям, среди которых учитывается логистика, география, финансирование и другие показатели.

Указывается, что чем ближе индекс страны к нулю, тем выше его военная мощь.

На первом месте расположились США, следом за ними - Россия, на третьем месте - Китай. В десятку лучших вошли также Индия, Япония, Южная Корея, Франция, Великобритания, Пакистан и Бразилия.

Казахстан занял в обновленном рейтинге 64-е место, при этом позиция не изменилась по сравнению с прошлогодним списком.

Рейтинг. Скриншот: globalfirepower.com

Среди стран-соседей Казахстан оказался выше по рейтингу, чем Кыргызстан (90-е место), Армения (97-е место), Таджикистан (111-е место) и Афганистан (118-е место).

Вместе с тем, выше РК в списке расположились следующие страны: Азербайджан (63-е место), Узбекистан (54-е место), Беларусь (52-е место), Украина (22-е место), Турция (13-е место),

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1953294-ukraina-belarus-i-uzbekistan-oboshli-kazahstan-v-reytinge-stran-mira-po-voennoy-moschi/