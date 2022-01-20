Токаев и Мирзиеев обсудили вопросы безопасности в регионе

Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.
В ходе беседы главы государств обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития стратегического партнерства между Казахстаном и Узбекистаном.
Президенты договорились активизировать переговорный процесс на уровне руководства правительств двух стран.
Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев обсудили ключевые аспекты политического, торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-транзитного, культурно-гуманитарного сотрудничества.
Особое внимание было уделено обеспечению стабильности и безопасности в регионе.
Напомним, что накануне Токаев пообещал отечественным и иностранным инвесторам "беспощадную борьбу с коррупцией".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1952189-tokaev-sozvonilsya-s-mirzieevym/