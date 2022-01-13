Сенат одобрил открытие прямых авиарейсов между Казахстаном и США

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Сенаторы на пленарном заседании палаты ратифицировали Соглашение между правительствами Казахстана и США о воздушном сообщении. Документ направлен на подпись главе государства, передает корреспондент NUR.KZ.

Представил проект закона глава МИИР РК Каирбек Ускенбаев.

Он сообщил, что основной целью соглашения является установление правовой базы для открытия прямого авиасообщения между Казахстаном и США, в том числе с финансовыми центрами для продвижения международного финансового центра "Астана".

"Согласно рекомендациям международной организации гражданской авиации по легализации воздушного сообщения и предложениям американской стороны в рамках соглашения, стороны могут выполнять полеты без ограничений по количеству авиакомпаний, пунктов назначения и частот, в том числе с пятой степенью свободы воздуха для пассажирских перевозок.

Данное соглашение является первым в истории страны в режиме открытого неба, то есть любая казахстанская авиакомпания сможет выполнять пассажирские полеты с неограниченным количеством частот из любого города Казахстана в любой город США, а также грузовые полеты между пунктами США и любыми пунктами за пределами США", - пояснил министр.

Он заверил, что принятие закона о ратификации соглашения не повлечет со стороны РК дополнительных бюджетных затрат и обязательств и направлено на повышение транспортной доступности Республики Казахстан.

В заключении профильного комитета сената сказано, что данное соглашение было подписано 30 декабря 2019 года в Нур-Султане.

Отмечается, что соглашением регламентируются права сторон для выполнения международных воздушных перевозок авиапредприятиями, а именно следующие права: осуществлять полет через свою территорию без посадки, делать остановки на своей территории с некоммерческими целями, осуществлять международные воздушные перевозки между пунктами по установленным маршрутам и иные, предусмотренные cоглашением.

"Каждое авиапредприятие сторон может осуществлять рейсы в любом одном или обоих направлениях, комбинировать различные номера рейсов в рамках полета одного воздушного судна и другое", - сказано в заключении профильного комитета сената.

Соглашением также определяется процедура аннулирования разрешения, согласно которой каждая сторона может отменить, приостановить, ограничить или наложить условия в отношении эксплуатационных уполномочиваний или технических разрешений авиапредприятия в установленных случаях.

Кроме того, предусматривается освобождение воздушных судов сторон от установленных соглашением таможенных пошлин и сборов.

Условиями соглашения определяются следующие коммерческие возможности авиапредприятий каждой стороны: доставлять на территорию другой стороны и содержать на ней административных, торговых, технических, эксплуатационных и других специалистов, необходимых для обеспечения воздушных перевозок; самостоятельно осуществлять наземное обслуживание, продажу воздушных перевозок на территории другой стороны и другое.

Согласно соглашению, каждая сторона будет позволять авиапредприятиям другой стороны устанавливать цены на воздушные перевозки на основании коммерческих соображений на рынке.

Также соглашением регламентируются добросовестная конкуренция между авиапредприятиями сторон, порядки урегулирования споров и прекращения действия Соглашения.

Напомним, что законопроект о прямом авиасообщении с США одобрили в мажилисе еще в ноябре минувшего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1950927-senat-odobril-pryamoe-aviasoobschenie-mezhdu-kazahstanom-i-ssha/