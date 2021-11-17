Казахстанцы смогут летать в США прямыми рейсами: мажилис одобрил законопроект

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Депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты ратифицировали соглашение между правительствами Казахстана и США о воздушном сообщении, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, соглашение между правительствами двух стран о воздушном сообщении было подписано 30 декабря 2019 года.

"Основной целью соглашения является установление правовой базы для открытия прямого авиасообщения между Казахстаном и Соединенными Штатами Америки. Согласно рекомендациям Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по либерализации воздушного сообщения и предложениям американской стороны, в рамках соглашения стороны могут выполнять полеты без ограничений по количеству авиакомпаний, пунктов назначения и частот, в том числе с пятой степенью "свободы воздуха" для пассажирских перевозок", - добавил глава МИИР.

Министр отметил, что данное соглашение является первым в истории страны в режиме "открытого неба", то есть любая казахстанская авиакомпания сможет выполнять пассажирские полеты с неограниченной частотой из любого города Казахстана в любой город США, а также грузовые полеты между пунктами Соединенных Штатов Америки и любыми пунктами за пределами США.

"Принятие закона о ратификации соглашения не повлечет со стороны Республики Казахстан дополнительных бюджетных затрат и обязательств. Закон направлен на повышение транспортной доступности Казахстана", - резюмировал Атамкулов.

Напомним, ранее стало известно, что с 1 декабря будут запущены новые авиарейсы между казахстанскими и российскими городами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1942595-kazahstantsy-smogut-letat-v-ssha-pryamymi-reysami-mazhilis-odobril-zakonoproekt/