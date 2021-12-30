Главы ряда государств поздравили Токаева с наступающим Новым годом

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Телеграммы поздравления поступают в адрес Касым-Жомарта Токаева по случаю Нового года, сообщается на официальном сайте Акорды.

На имя президента Казахстана поступают поздравления с наступающим Новым 2022 годом от глав зарубежных государств и международных организаций.

Главу государства поздравили:

Президент России Владимир Путин, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Венгрии Янош Адер, президент Польши Анджей Дуда, президент Словении Борут Пахор, король Бельгии Филипп, король Норвегии Харальд V, королева Дании Маргрете II, премьер-министр России Михаил Мишустин, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, председатель исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, бывший президент Хорватии Степан Месич, бывший президент Татарстана Минтимер Шаймиев, а также главы крупных зарубежных компаний, банковских и финансовых институтов, дипломатических миссий и другие лица.

В поздравлениях отмечены актуальные направления и приоритеты укрепления сотрудничества Казахстана с государствами на двустороннем и многостороннем уровнях, выражены теплые пожелания Касым-Жомарту Токаеву в ответственной государственной деятельности, а также благополучия и процветания народу Казахстана.

Поздравительные телеграммы продолжают поступать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1949400-putin-dzhonson-i-rahmon-pozdravili-tokaeva-s-novym-godom/