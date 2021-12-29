Путин пригласил Токаева в Россию в начале 2022 года

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Фото: Акорда

Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым пригласил его приехать в Россию в начале следующего года, передает официальный сайт Акорды.

На полях неформального саммита СНГ Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом России Владимиром Путиным.

Собеседники обсудили различные аспекты стратегического партнерства Казахстана и России. Лидеры государств высказали удовлетворение развитием торгово-экономических отношений двух стран, а также отметили необходимость укрепления взаимодействия в образовании, цифровизации, энергетике и других сферах.

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Фото: Акорда

"Очень важный момент — это соглашение в области образования. Филиалы ведущих российских вузов – знаменитые МФТИ, Московский государственный технический университет имени Баумана, нам нужно там готовить специалистов", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь, Владимир Путин пригласил Президента Казахстана в начале следующего года посетить с визитом Россию.

Напомним, что о прибытии Токаева на встречу глав государств СНГ стало известно сегодня. Позже мы сообщали о том, что во время мероприятия президент Казахстана поблагодарил Путина за помощь во время пандемии коронавируса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1949006-putin-priglasil-tokaeva-v-rossiyu-v-nachale-2022-goda/