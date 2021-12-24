Токаев поздравил президента Азербайджана с 60-летним юбилеем

Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев. Изображение: akorda.kz

Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает Акорда на своем официальном сайте.

Глава государства поздравил президента Ильхама Алиева с 60-летним юбилеем, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо мира и процветания братского Азербайджана.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил личный вклад Ильхама Алиева в укрепление казахско-азербайджанского многопланового сотрудничества, отметив важность дальнейшего развития стратегического партнерства между двумя странами.

Президент Казахстана подчеркнул, что Азербайджан достиг впечатляющих успехов в социально-экономическом развитии и на международной арене под авторитетным руководством его лидера, президента Ильхама Алиева.

Президенты договорились провести встречу в верхах в следующем году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1948413-tokaev-pozdravil-prezidenta-azerbaydzhana-s-dnem-rozhdeniya/