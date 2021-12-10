Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Об этом сообщается на официальном сайте Елбасы.

В ходе заседания были обсуждены актуальные вопросы деятельности Евразийского экономического союза, итоги сотрудничества в 2021 году, а также планы развития экономического взаимодействия стран-участниц ЕАЭС на предстоящий период.

В своем выступлении почетный Председатель Высшего Евразийского экономического совета подчеркнул необходимость принятия совместных мер для преодоления пандемии и кризисов, соблюдения принципов общего внутреннего рынка без изъятий и ограничений, а также определения новых направлений развития, отвечающих современным реалиям.

Кроме того, Елбасы указал на возможность разработки программы импортозамещения внутри ЕАЭС, которая могла бы способствовать созданию новых рабочих мест для граждан стран-участниц интеграционного объединения.

Нурсултан Назарбаев на заседании ВЕЭС. Фото: elbasy.kz

"Сегодня больше чем когда-либо необходимо усилить работу по повышению экономической активности стран ЕАЭС. На фоне глобального кризиса доверия и геополитических разломов важно беречь и укреплять наш союз, который открыт для новых участников и готов к сотрудничеству с другими интеграционными объединениями.

Лишь согласованные усилия всех сторон являются ключом к тому, чтобы вывести наши экономики на путь восстановления роста", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Подводя итоги казахстанского председательства в ЕАЭС, Елбасы приветствовал предоставление Узбекистану статуса государства-наблюдателя и подписание Меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и Секретариатом ШОС.

Заседание ВЕЭС с участием Нурсултана Назарбаева. Фото: elbasy.kz

Вместе с тем, Нурсултан Назарбаев высказался о возможности пригласить Азербайджанскую Республику в ЕАЭС в качестве государства-наблюдателя.

В ходе заседания Первый Президент Казахстана предложил создать четырехсторонний экономический форум "Большая Евразия" в целях дальнейшего укрепления сотрудничества ЕАЭС с Европейским союзом, Шанхайской организацией сотрудничества и Организацией тюркских государств.

Напомним, что заседание проходило под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который также выступил с речью в рамках мероприятия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1946421-nazarbaev-prinyal-uchastie-v-zasedanii-vysshego-evraziyskogo-ekonomicheskogo-soveta/