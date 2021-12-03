Доллар продолжает дорожать: курс валюты превысил 436 тенге

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Курс доллара вновь вырос. По информации Казахстанской фондовой биржи KASE, по итогам последних торгов его стоимость составляет уже 436,30 тенге.

По результатам последней торговой сессии, курс доллара вырос на 0,48 тенге. В итоге по состоянию на 17 часов вечера он составил 436,30 тенге.

Между тем, согласно данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в данный момент доллар в банках и обменниках можно купить/продать по следующим ценам:

- Нур-Султан:

покупка – от 434 до 437 тенге;

продажа – от 439 до 439,9 тенге;

- Алматы:

покупка – от 434 до 438,5 тенге;

продажа – от 439 до 440,5 тенге;

- Шымкент:

покупка – от 434 до 437 тенге;

продажа – от 439 до 439,9 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1945203-amerikanets-prodolzhaet-dorozhat-kurs-valyuty-prevysil-436-tenge/