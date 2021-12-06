Токаев поздравил Садыра Жапарова с днем рождения

Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров. Фото: akorda.kz

Президенты Казахстана и Кыргызстана поговорили по телефону. Поздравив президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова с днем рождения, президент Казахстана пожелал ему благополучия и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, сообщает официальный сайт Акорды.

Касым-Жомарт Токаев приветствовал успешное проведение выборов в Жогорку Кенеш Кыргызстана и выразил уверенность, что новый состав парламента внесет весомый вклад в устойчивое развитие государства, а также будет способствовать дальнейшему укреплению казахско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и союзничества.

Лидеры двух стран обсудили ход реализации договоренностей, направленных на углубление торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1945437-tokaev-pozdravil-sadyra-zhaparova-s-dnem-rozhdeniya/