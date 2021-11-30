Убыль населения является одной из основных проблем России, считает Путин

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Решение демографической проблемы — одно из приоритетных направлений в России, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!», передает РБК.

Он напомнил, что в современной истории России было два естественных демографических спада: во время Великой Отечественной войны и в 1990-е годы.

«Эта проблема приобрела системообразующий экономический характер в связи с отсутствием нужного количества рабочих рук на рынке труда. <...>. У нас потери составляют примерно 1,1–1,2 п.п. в год. В этой связи и по гуманитарным соображениям, и с точки зрения укрепления нашей государственности, и по экономическим соображениям решение демографической проблемы — одно из главных», — подчеркнул Путин.

Глава России добавил, что пандемия коронавируса, вызвавшая дополнительную смертность, усложнила решение демографической проблемы.

В марте правительство РФ прогнозировало, что в ближайшие пять лет население России будет сокращаться, прироста планировалось добиться к 2030 году. Такие данные содержались в проекте единого плана правительства по достижению национальных целей развития на период до 2024 года и плановый период до 2030 года.

Так, ожидалось, что в 2021 году убыль населения составит 522,1 тыс. человек, в 2022-м — 451,5 тыс., в 2023-м — 344,6 тыс., в 2024-м — 270,6 тыс.

Однако в августе Путин поручил обеспечить прирост населения уже к 2024 году. Ожидаемой продолжительности жизни 75 лет президент РФ поручил добиться к 2025 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1944728-ubyl-naseleniya-yavlyaetsya-odnoy-iz-osnovnyh-problem-rossii-schitaet-putin/