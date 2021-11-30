Токаев и Пармелан посетили музей и осмотрели часть коллекции Анри Мозера

Касым-Жомарт Токаев и Ги Пармелан. Фото: akorda.kz

По завершении переговоров президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Швейцарии Ги Пармелан совершили совместный осмотр казахского бархатного настенного фриза – одного из уникальных экспонатов коллекции известного дипломата и путешественника Анри Мозера, сообщает официальный сайт Акорды.

Фриз был подарен швейцарскому дипломату казахским султаном Баймухаммедом в XIX веке и в год 30-летия Независимости Казахстана стал важным символом культурных связей между двумя странами.

В коллекции Анри Мозера также представлены настенные ковры (тұскілемдер), национальные виды оружия: секиры (айбалталар), кривые сабли (қылыштар), кинжалы (қанжарлар), принадлежности для запряжки лошадей и др. Эти артефакты были преподнесены исследователю в качестве подарков правителями казахских степей и вывезены им в Швейцарию.

Особое место среди экспонатов занимают настенные бархатные фризы (тұскілемдер), которые представляют собой не только образцы художественного творчества казахского народа, но и ценный материал для научного изучения истории Казахского ханства.

Часть коллекции Анри Мозера. Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил уникальность и историческую ценность фриза, а также выразил надежду, что данное произведение искусства будет выставлено в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1944529-tokaev-i-parmelan-posetili-muzey-i-osmotreli-chast-kollektsii-anri-mozera/