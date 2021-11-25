Американская компания подала иск в суд на 460 млн долларов на Казахстан

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Американская компания Big Sky Energy Corporation подала иск в суд на Казахстан. Сумма иска составила 460,1 млн долларов, но наша страна выиграла арбитражный процесс, передает NUR.KZ.

Как сообщили в Министерстве юстиции РК, 24 ноября 2021 года арбитражный Трибунал при Международном центре по урегулированию инвестиционных споров вынес решение в пользу Республики Казахстан по иску, инициированному американской компанией Big Sky Energy Corporation против Республики Казахстан. Сумма иска составила 460,1 млн долларов США.

Казахстану удалось убедить Трибунал в том, что двустороннее инвестиционное соглашение между двумя странами не было нарушено, в результате, требования истца были полностью отклонены, кроме того, истец вынужден будет возместить Казахстану арбитражные расходы.

"Отмечаем, что арбитражный иск был инициирован американской компанией Big Sky Energy Corporation в июле 2017 года согласно правилам МЦУИС. Слушания прошли с 4 по 12 января 2021 года в онлайн формате.

Основными претензиями истца явились якобы незаконные действия государственных органов, которые привели к экспроприации доли участия в ТОО «КоЖаН», которое обладает правом недропользования на нефтяных месторождениях в Атырауской области", - заключили в пресс-службе Министерства юстиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1943867-amerikanskaya-kompaniya-podala-isk-v-sud-na-460-mln-dollarov-na-kazahstan/