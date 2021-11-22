Экс-помощник Путина предрек России "всемирное собирание земель"

Владислав Сурков. Фото: kremlin.ru

Россию в будущем ожидает расширение и доля в «новом всемирном собирании земель». Об этом в колонке для «Актуальных комментариев» написал бывший помощник президента России Владислав Сурков, передает NUR.KZ.

По мнению Суркова, сейчас «мир наслаждается своей многомногополярностью, парадом постсоветских национализмов и суверенитетов. Но в следующем историческом цикле забытые сегодня глобализация и интернационализация вернутся и накроют это сумеречное многополярье. И Россия получит свою долю в новом всемирном собирании земель (вернее, пространств), подтвердив свой статус одного из немногих глобализаторов, как бывало в эпохи Третьего Рима или Третьего Интернационала».

«Россия будет расширяться не потому, что это хорошо, и не потому, что это плохо, а потому что это физика», - уверен он.

Расширение России Сурков объясняет необходимостью экспорта хаоса из страны «на чужие территории».

«Социальная энтропия очень токсична. Работать с ней в наших домашних условиях не рекомендуется. Ее нужно выносить куда-нибудь подальше. Экспортировать для утилизации на чужой территории.

Экспорт хаоса дело не новое. «Разделяй и властвуй» — древний рецепт. Разделение — синоним хаотизации. Сплачивай своих+разобщай чужих=будешь править и теми, и другими. Разрядка внутренней напряженности (которую Лев Гумилев расплывчато называл пассионарностью) через внешнюю экспансию. Римляне делали это. Все империи делают это. На протяжении веков Русское государство с его суровым и малоподвижным политическим интерьером сохранялось исключительно благодаря неустанному стремлению за собственные пределы. Оно давно разучилось, а скорее всего, никогда и не умело выживать другими способами. Для России постоянное расширение не просто одна из идей, а подлинный экзистенциал нашего исторического бытия», - написал он.

По мнению экс-помощника президента России, имперские технологии эффективны и сегодня, когда империи переименованы в сверхдержавы.

«Крымский консенсус — яркий пример консолидации общества за счет хаотизации соседней страны. Жалобы Брюсселя и Вашингтона на вмешательство Москвы, невозможность урегулирования значимых конфликтов по всему земному шару без российского участия показывают, что наше государство не утратило имперских инстинктов», - считает Сурков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1943277-eks-pomoschnik-putina-predrek-rossii-vsemirnoe-sobiranie-zemel/