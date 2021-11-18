Токаев: Казахстан не позволит втянуть себя в международные споры

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании коллегии МИД заявил, что наша страна должна решительно отстаивать свои интересы и не позволит втягивать себя в международные споры, передает корреспондент NUR.KZ.

Токаев заявил о равноправном и взаимовыгодном сотрудничестве с ведущими мировыми державами и влиятельными в регионе государствами.

«Перед лицом нарастающей геополитической конфронтации Казахстан никому себя не противопоставляет и не позволит втянуть себя в международные споры», - заявил президент.

Он добавил, что внешняя политика Казахстана основана на прагматизме с соблюдением двусторонних и многосторонних обязательств.

«При возникновении спорных вопросов мы стремимся к поиску разумных решений на основе полного учета наших национальных интересов.

Мы никогда не допустим каких-либо соглашений, которые нанесли бы ущерб таким священным для нас ценностям, как независимость, суверенитет, нерушимость границ и территориальная целостность.

Прежде всего, мы должны решительно отстаивать интересы Казахстана», - заявил он.

Напомним, также сегодня на коллегии Токаев заявил, что дипломатической службе страны нужна встряска.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1942864-tokaev-kazahstan-ne-pozvolit-vtyanut-sebya-v-mezhdunarodnye-spory/