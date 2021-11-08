Российские миротворцы должны остаться в Карабахе навсегда, считает Саркисян

Армен Саркисян. Фото: president.am

Российские миротворцы должны остаться в Карабахе навсегда. Об этом президент Армении Армен Саркисян заявил в интервью газете «Аргументы и факты».

Отвечая на вопрос о том, как долго может понадобиться присутствие российских миротворцев в Карабахе, Саркисян сказал, что они должны остаться там навсегда.

«Навсегда! Я не знаю, найдете ли вы правильное слово, чтобы перевести мою эмоцию. Российская армия десятилетия, столетия находится на этой территории. Ее присутствие крайне важно. То, что делают миротворцы, имеет огромное значение и для региональной политики, и для возможных переговоров о статусе Карабаха, о будущем этого региона, о том, чтобы завтра не было войны. Наверное, мне нужно использовать этот случай и через вас сказать спасибо — это все-таки солдаты. Они могли бы спокойно служить на территории России, не имея головной боли, потому что кто может дать гарантии, что завтра у нас что-нибудь не случится. Но и Владимир Владимирович, и руководство вашей страны приняли столь непростое решение, и их я тоже хочу поблагодарить за это», - сказал он.

В интервью Саркисян также поделился своим мнением о причинах поражения Армении во второй войне в Карабахе.

«Первую войну мы выиграли, потому что были впереди Азербайджана на 2–3 года — в организации вооруженных сил, в использовании армян, которые служили в Советской армии, воевали в Афганистане. Имелись огромное желание, поддержка. Да, и тогда была Турция, но не в таких масштабах, не в столь открытой форме использовалось и оружие НАТО.

А потом было 26 лет после первой войны. И у нас был большой шанс претворить нашу победу в стабильный мир. Но мы им не воспользовались. И серьезно отстали. Потому что Азербайджан еще под руководством Гейдара Алиева понял, что их преимущество — это нефть. И сделал все, чтобы вывести ее на международный рынок. В итоге с течением времени мы потеряли все свои преимущества. К тому же азербайджанская сторона закупила в огромных количествах вооружение, в открытую через Турцию привезла на поле битвы оружие НАТО, собрала со всего мира тысячи наемников», - уверен Саркисян.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1941168-rossiyskie-mirotvortsy-dolzhny-ostatsya-v-karabahe-navsegda-schitaet-sarkisyan/