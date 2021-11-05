Причину коллапса на казахстанско-китайской границе объяснили в Минторговли

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Вице-министр торговли и интеграции Казахстана Ержан Казанбаев на брифинге в СЦК прокомментировал ситуацию на госгранице с Китаем, передает корреспондент NUR.KZ.

Казанбаев назвал вопрос по границе с Китаем важным и актуальным.

"Мы видим эти проблемы, которые возникают. Но мы понимаем, что основная причина - это пандемия коронавируса. Китай полностью закрывает свои границы от товаров. Идет процесс двойной, а иногда и тройной очистки тех товаров, которые поступают. Из-за этого грузы подолгу стоят на границе", - пояснил спикер.

Между тем, по его словам, власти Казахстана для помощи бизнесу на постоянной основе в таком ручном режиме проводят переговоры с китайской стороной.

"Пытаемся договориться, чтобы по тем или иным вещам мы могли в максимально короткие сроки осуществить поставку наших товаров.

Пока ситуация по COVID-19 в мире не пойдет на спад, и мы не увидим послабления (карантинных ограничений - прим. ред.) со стороны Китая по границе и ситуации по коронавирусу, граница, скорее всего, пока будет закрыта. Если ситуация будет улучшаться, то и Китай будет постепенно открывать свои границы", - резюмировал Казанбаев.

Ранее стало известно, что на территорию Китая перестали пропускать товары из Казахстана. В итоге отечественные экспортеры "встали" на границе. Причиной тому послужило ужесточение санэпидмер со стороны соседней республики.

Проблемы возникли с перевозкой грузов не только на фурах, но и по железной дороге. Так, в сентябре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что из-за застрявших на границе вагонов бизнес обращается за помощью напрямую к нему. По его мнению, в таких случаях именно правительство должно реагировать и снимать все вопросы с партнерами.

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил надежду, что ограничения на границе с Китаем будут сняты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1940789-prichinu-kollapsa-na-kazahstansko-kitayskoy-granitse-obyasnili-v-mintorgovli/